Successo per la tappa dell’Enduro Circuit Umbria a Monteluco

Le classifiche

Sabato 24 e domenica 25 giugno si è corsa la terza ed ultima prova dell’Enduro Circuit Umbria, dopo le due precedenti tappe nel bike park PGV di Deruta e nel centro storico di Perugia, organizzate rispettivamente dal BKE Cycling Team e dal Powerbikes.

La tappa di Spoleto è stata curata dai ragazzi del 2010 Gravity Team che hanno offerto agli oltre 120 partecipanti due giornate di sport, divertimento e convivialità ospitando i numerosi team giunti da tutto il centro Italia nella bellissima cornice di Monteluco.

Ricordiamo che la disciplina Enduro si articola in prove speciali cronometrate e vince il bikers con la migliore somma dei tempi.

Le tre prove speciali (PS) sono state disegnate mettendo in campo la pluriennale esperienza agonistica del 2010 Gravity Team (tra le cui fila hanno militato due campioni italiani) coadiuvato dalle competenze di alcuni bikers del locale Moto Club Spoleto, che coltivano la grande passione per le due ruote alternando la moto alla mountain bike.

Prove molto fisiche e selettive, adrenaliniche e spettacolari che hanno richiamato un folto pubblico lungo i sentieri che dal prato si snodano scendendo nei boschi fono al Giro dei Condotti.

L’evento di Spoleto è stato valido anche per l’assegnazione dei titoli di Campione Umbrio MTB Enduro e dei punti per il ranking necessario ad accedere ai più importanti eventi a livello nazionale.

Al termine della gara, il pasta party preparato dal locale ristoratore ha concluso questa intenso week end che ha raccolto un consenso unanime per livello organizzativo, i percorsi all’altezza dell’evento e le bellezze del nostro Monteluco, che ben si presta ad ospitare questo tipo di manifestazioni.

Il 2010 Gravity Team esprime un sincero ringraziamento a tutti i supporter che hanno contribuito al successo della manifestazione ed in particolare modo all’Amministrazione del Comune di Spoleto, al Comando della Polizia Municipale, alla Croce Rossa Italiana, all’associazione SOGIT “Le Aquile” di Spoleto e all’Associazione Cinghialisti Montemartano che ci ha garantito la copertura radio delle zone più impervie del circuito e a tutti i volontari marshall per la loro preziosa opera.

Punteggi Individuali ECU – Dopo R3

CATEGORIA : Donne Esordienti

1 BIANCHETTI MATILDE TERNANA-BIKE22

CATEGORIA : Esordienti

1 PIOLI FRANCESCO TERNANA-BIKE22

2 MUSIANI GIULIO TERNANA-BIKE22

3 QUIROGA GIOVANNI ASD ZEROEMEZZO RACING

CATEGORIA : Allievi

1 LANCI MICHELANGELO ASD ZEROEMEZZO RACING

2 BUGIOLACCHIO HEAVEN MUDDY BIKE TEAM A.S.D

3 QUIROGA GIANLUCA ASD ZEROEMEZZO RACING

CATEGORIA : Elite

1 OGNIBENE LUCA A.S.D.RAVEN TEAM

2 RUFFINI LUCA A.S.D.RAVEN TEAM

3 CICCONI ANDREA FAST FORWARD SSD ARL

CATEGORIA : Elite Sport

1 CEGLIONI TOMMASO A.S.D. LAKE BIKE TEAM

2 PAZZI FILIPPO BKE CYCLING TEAM

3 GOSTOLI DIEGO BIKE LUNANO

CATEGORIA : FRONT

1 BATTISTONI LORIS A.S.D. LAKE BIKE TEAM

2 CHIRI STEFANO TESSERAMENTO GIORNALIERO

3 MARIANI MAURIZIO MTB SPOLETO M 10J1031

CATEGORIA : Juniores

1 BIANCHETTI TOMMASO TERNANA-BIKE22

2 VOLPI NICOLAS ASD ZEROEMEZZO RACING

3 CARDINALI EDOARDO TERNANA-BIKE22

CATEGORIA : Under 23

1 DONATI FILIPPO A.S.D.RAVEN TEAM

CATEGORIA : Master Women 1 – donne

1 RAGNI TAMARA PERUGIA MTB EXPERIENCE

CATEGORIA : Master 1

1 BARBAROSSA FEDERICO BIKESHOPPING.IT – TECNOBIKE

2 FAVARONI VALERIO BKE CYCLING TEAM

3 FERRI DIEGO BKE CYCLING TEAM

CATEGORIA : Master 2

1 MARCUCCI MIRKO TERNANA-BIKE22

2 PIERANTOZZI ALESSANDRO GRUPPO SGANASSO

3 BERIOLI LUCA A.S.D. LAKE BIKE TEAM

CATEGORIA : Master 3

1 MANNOCCI FILIPPO MRBIKE TEAM

2 CESARINI SIMONE ASD GUBBIO CICLISMO

3 ARMINO FRANCESCO BKE CYCLING TEAM

CATEGORIA : Master 4

1 GATTI MASSIMILIANO PERUGIA MTB EXPERIENCE

2 COLTURA ANDREA BKE CYCLING TEAM

3 GERACI CARLO ATTITUDE-TEAM A.S.D

CATEGORIA : Master 5

1 MANCINI ILARIO PGV BIKING A.S.D

2 MARCANTONINI ANDREA BETTONAMTB

3 CORI GIACOMO ATTITUDE-TEAM A.S.D.

CATEGORIA : Master 6

1 FABBRI GABRIELE TEAM VITAMINA

CATEGORIA : EBIKE F – donne

1 MANCINELLI FEDERICA ASD 2010 GRAVITYTEAM

CATEGORIA : EBIKE 1

1 PAOLONI ANDREA NSR FACTORY TEAM

2 PAGLIACCI ALESSANDRO ASD 2010 GRAVITYTEAM

3 PASQUARELLI LORENZO TEAM HAREBIKE A.S.D.

CATEGORIA : EBIKE 2

1 NIZZI MARCO ASD 2010 GRAVITYTEAM

2 ANTONINI MATTIA BKE CYCLING TEAM

3 TALOTTI GIANMARCO ASD 2010 GRAVITYTEAM

CATEGORIA : EBIKE 3

1 CAMBIOTTI PAOLO TEAM POWERBIKE

2 GRANDONI MARCO ASD 2010 GRAVITYTEAM

3 CIALINI FABIO TEAM POWERBIKE

CATEGORIA : EBIKE 4

1 RAVAGLIA FILIPPO PGV BIKING A.S.D

2 CHIORRI GIUSEPPE TEAM POWERBIK

3 PAMPANELLI MARCO MRBIKE TEAM

Classifica di team

1 TERNANA-BIKE22

2 BKE CYCLING TEAM

3 ASD 2010 GRAVITYTEAM

4 ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM

5 PGV BIKING A.S.D

Campioni Regionali MTB Enduro 2023

CATEGORIA

ED BIANCHETTI MATILDE TERNANA-BIKE22

AL GNAGNI NICHOLAS ASD GS AVIS GUALDO TADINO

ES MUSIANI GIULIO TERNANA-BIKE22

JU BIANCHETTI TOMMASO TERNANA-BIKE22

ELMT CEGLIONI TOMMASO A.S.D. LAKE BIKE TEAM

M1 FAVARONI VALERIO BKE CYCLING TEAM

M2 MARCUCCI MIRKO TERNANA-BIKE22

M3 ARMINO FRANCESCO BKE CYCLING TEAM

M5 MANCINI ILARIO PGV BIKING A.S.D.