Successo per la SpoletoNorcia in MTB, i ringraziamenti dell’amministrazione comunale

Lisci: “ Una prima occasione di co-organizzazione che intendiamo sviluppare in futuro”

L’ennesimo successo della Spoleto Norcia in MTB, che nel weekend appena trascorso ha portato in città circa 1850 cicloturisti, a cui si sono aggiunti i 400 podisti che hanno partecipato alla prima edizione di trail running, è la conferma dell’ottimo lavoro svolto dal Comitato organizzatore guidato da Luca Ministrini.

Un percorso di crescita che, arrivato quest’anno alla decima edizione, continua a coinvolgere sempre più la città di Spoleto, soggetti istituzionali e privati che vivono attivamente la manifestazione, contribuendo alla buona riuscita della tre giorni.

“Siamo estremamente soddisfatti perché La SpoletoNorcia in MTB rappresenta anche un’ottima vetrina per il nostro territorio, frutto della visibilità che la manifestazione è riuscita ad ottenere nel tempo – sono state le parole del vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – Come Comune abbiamo voluto contribuire maggiormente rispetto al passato, realizzando insieme al Comitato organizzatore una serie di appuntamenti dedicati allo sport, all’alimentazione e al benessere che abbiamo presentato con il nome di Enjoy Spoleto. Una prima occasione di co-organizzazione che intendiamo sviluppare in futuro”.

“Nel ringraziare Luca Ministrini e tutti gli organizzatori per lo straordinario lavoro svolto, la Pietro Coricelli Spa per il sostegno che dà alla manifestazione e la Regione Umbria per la costante presenza e vicinanza, ritengo doveroso menzionare coloro che, a vario titolo, hanno in questi giorni collaborato fattivamente: gli uffici comunali dello sport, della comunicazione e dello sviluppo economico, la Polizia Locale che ha permesso che tutto si svolgesse regolarmente, i Vigili del Fuoco, presenti in piazza della Vittoria con un loro spazio dimostrativo dedicato ai bambini, fino ai volontari della Protezione Civile che sono stati una presenza costante in questo weekend”.