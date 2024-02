Successo per la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”

Cinque spettacoli, 1.350 spettatori tra bambini e adulti, oltre 70 libri dati in prestito

Cinque spettacoli, da ottobre 2023 a febbraio 2024, una media di 270 spettatori, di cui 138 bambini e 132 adulti e oltre 70 libri dati in prestito nel corso della stagione.

Si è conclusa domenica scorsa la rassegna “La Domenica dei Sogni”, ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni, che si è svolta dal 29 ottobre al 25 febbraio facendo registrare un totale di 1.350 persone che hanno assistito agli appuntamenti del Teatro Famiglia.

La programmazione 2023-2024 ha portato sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alcune tra le migliori compagnie d’Italia, accompagnando i bambini e le loro famiglie durante tutto il periodo invernale alla scoperta di avventure, filastrocche e luoghi fantastici.

Il primo spettacolo in programma è stato “La testa del chiodo. Una maestra fantastica” della Compagnia La Tancia VerdeBlu, a cui è seguito “Zeus e il fuoco degli dei” della Compagnia Teatro Verde di Roma, vincitore del Premio Città di Padova 2013 e del Premio Rodari per il teatro (Omegna 2017), mentre “Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa” della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco è stato l’ultimo appuntamento del 2023. Lo spettacolo “Sogno”, tratto da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, della Compagnia Fontemaggiore e “Rime insaponate” della Caccademia Perduta/Romagna Teatri sono stati gli appuntamenti che hanno chiuso la stagione nel 2024.