Successo per la presentazione del libro di Sergio Maturi “Le Montagne, gli Uomini, gli Dei”

Un invito al viaggio per conoscere le terre, le storie e il respiro vitale di popoli e luoghi lontani, “ben oltre il Monteluco, alla ricerca di autenticità”. È quanto propone e suggerisce Sergio Maturi nel suo bellissimo libro, “Le Montagne, gli Uomini, gli Dei” che è stato presentato sabato scorso 17 dicembre, a Spoleto, nella sala Convegni del Chiostro di S. Nicolò, alla presenza di un folto pubblico di appassionati della montagna e dei viaggi, di soci del Cai e di tanti amici.

Insieme all’autore hanno parlato dell’opera il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il presidente del Cai di Spoleto, Guido Luna, lo scrittore Achille Battaglia e l’assessore Giovanni Angelini Paroli, coordinati da Gilberto Giasprini. Nelle 241 pagine del libro, corredate da 340 foto, il racconto in forma di diario di 11 trekking e spedizioni alpinistiche in Asia, Africa, Sud America, effettuati tra il 2009 e il 2020.

Dalle immagini e dalle parole scritte di Sergio Maturi emerge la “poetica” di viaggiatore e alpinista di questo “spoletino nato all’ombra del Monteluco” che in terre, persone e culture lontane e diverse, ricerca quell’“autenticità” di cui è sempre più carente questa nostra parte di Mondo. Diventano così dei viaggi che percorrono la dimensione dello spazio e anche quella del tempo tutti gli straordinari trekking descritti. Nell’Himalaya nepalese, sui monti dell’Etiopia, nell’ultimo regno himalyano del Mustang, e poi ancora nell’India settentrionale, sulle Ande peruviane e nelle aree rurali della Birmania.

Ciò che emerge con più forza da “Le Montagne, gli Uomini, gli Dei” è un messaggio di grande valenza culturale e pedagogica: andare alla scoperta del mondo per capire meglio se stessi. Il viaggio quindi come un’occasione di conoscenza della complessità e della straordinaria ricchezza del mondo in cui viviamo. Ed è proprio questo il contenuto che il primo cittadino di Spoleto ha ritenuto così profondo da ritenere importante realizzare una serie di incontri dell’autore con i giovani delle scuole spoletine. Il sindaco Sisti ha inoltre preannunciato che proporrà un pubblico riconoscimento per Sergio Maturi, quale cittadino “illustre” della sua Spoleto.

Sergio Maturi, 71 anni, di Spoleto, ha coltivato da sempre la passione per la montagna, il suo ambiente, la sua cultura e le sue tradizioni. Socio storico, rifondatore e già presidente del Cai di Spoleto, alpinista, escursionista e viaggiatore, istruttore di alpinismo, guida ambientale ed escursionistica, fotografo. Coautore insieme ad Enzo Cori del libro “Oltre il Monteluco” edito dalla sezione Cai di Spoleto nel 2009/