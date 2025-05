Successo per la presentazione del libro di Ledo Prato

Si è tenuta giovedì scorso a Spoleto la presentazione del nuovo libro di Ledo Prato, “Cultura è cittadinanza” (Donzelli Editore). L’autore, presente a Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale “G. Carducci”, insieme al sindaco di Spoleto Andrea Sisti, al direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande e ad Alessandra Paciotto di Legambiente Spoleto, ha dato vita ad un dibattito stimolante sul ruolo della cultura nella costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.



Il sindaco Andrea Sisti ha aperto l’evento sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere iniziative che rafforzino il legame tra cultura e territorio. “Il libro di Ledo Prato – sono state le parole del sindaco Sisti – ci ricorda come la cultura, intesa anche come possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità, sia un diritto e un dovere, fondamentale per la crescita e la coesione della nostra società”.



Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria, nel sottolineare la capacità di Ledo Prato nel presentare concetti complessi in modo diretto e accessibile, portando i lettori e, più in generale, i cittadini ad una riflessione profonda, ha offerto una prospettiva sul ruolo dei media nel veicolare la cultura e nel formare l’opinione pubblica, evidenziando come una cittadinanza informata sia una cittadinanza più forte.



Alessandra Paciotto di Legambiente Spoleto ha arricchito il dibattito con un focus sulla sostenibilità, dimostrando come la cultura possa essere un potente motore per promuovere la consapevolezza ambientale e stili di vita più rispettosi del nostro pianeta. “Costruire una cittadinanza consapevole – ha dichiarato – significa anche educare al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale“.



Ledo Prato ha ribadito il messaggio centrale del suo libro: la cultura come elemento imprescindibile per la democrazia e per un futuro sostenibile. “Cultura è cittadinanza non è solo un titolo – ha spiegato Prato – ma un’affermazione di principio, un invito a riscoprire il valore della partecipazione e della responsabilità individuale e collettiva” .