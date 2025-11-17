Successo per la festa dell’olio alla Fattoria Sociale

Sabato 15 novembre la Fattoria Sociale di Spoleto ha ospitato la sua prima Festa dell’Olio, un evento che ha superato ogni aspettativa e ha rappresentato un importante momento di condivisione. È stata una giornata splendida, durante la quale numerose persone – amici affezionati e nuovi visitatori – sono venute a trovarci per degustare il nostro olio nuovo, frutto della preziosa collaborazione con l’Azienda Agricola Giovanni Bachetoni. Siamo profondamente soddisfatti per il successo ottenuto. L’evento ha incarnato pienamente lo spirito della Fattoria Sociale: un momento di festa, ma soprattutto di comunità e condivisione. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Giovanni Bachetoni e alla sua azienda agricola, che hanno creduto nel nostro progetto e hanno reso possibile questa produzione biologica condivisa. Ringraziamo inoltre il Comune di Spoleto per il sostegno istituzionale: in particolare l’assessore Paroli, presente alla manifestazione, la cui partecipazione ha confermato l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione alla nostra realtà. Un ringraziamento speciale va anche a Fuori Festival e Modern Music School, che hanno curato il corner musicale contribuendo, con entusiasmo e professionalità, alla riuscita della giornata. La Festa dell’Olio entrerà stabilmente nel calendario degli eventi della Fattoria Sociale, al fianco di altre ricorrenze che per noi rivestono un significato profondo: “M’illumino di meno” (16 febbraio), dedicato alla sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale; Cena Blu del 2 aprile, Giornata della Consapevolezza sull’Autismo, per riflettere sul tema della disabilità e dell’autismo; Festa del 1° maggio, che sottolinea per noi il valore del lavoro, che deve essere giusto, dignitoso e inclusivo; Presentazione del Bilancio Sociale (mese di giugno), un momento fondamentale per restituire con trasparenza il percorso e le attività svolte durante l’anno; Il Libro d’Ingresso, in collaborazione con Luigi Beccafichi e il Cinéma Sala Pegasus, a testimonianza del nostro impegno verso la cultura; La Festa dell’Agricoltura Sociale, che celebra l’incontro tra le nostre due anime: quella agricola e quella socio-riabilitativa. La Festa dell’Olio, infine, rappresenta per noi il forte legame con il territorio e con la comunità locale: è il risultato concreto di un progetto che unisce agricoltura sociale e inclusione, e vuole essere un esempio di quanto la comunità possa fare e dare al proprio territorio. Rinnoviamo dunque il nostro ringraziamento a Giovanni Bachetoni e alla sua famiglia per la fiducia e la collaborazione che ci rendono fieri e orgogliosi. Siamo già al lavoro per le prossime edizioni e ci auguriamo di poter accogliere nuovamente tutti voi il prossimo anno, ancora più numerosi ed entusiasti.