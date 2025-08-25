Circa 70 i commensali che hanno partecipato all’iniziativa inserita nel palinsesto di “Accade d’estate a Spoleto” che si è tenuta venerdì 22 agosto nella splendida cornice del Ponte delle Torri promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino. Presente anche il consigliere nazionale delle Città del vino Claudio Ranchicchio, vicesindaco di Todi.

“La serata, riuscita alla perfezione anche grazie al meteo favorevole dopo ore di incertezza – ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – ha avuto feedback entusiasti da parte di tutti i presenti. Fondamentale il sostegno di una grande realtà commerciale come Tomasini Francia e il patrocinio del Consorzio di tutela vini di Montefalco che, grazie al rapporto instaurato con il presidente Paolo Bartoloni, ha reso possibile questo evento. L’amministrazione comunale, visto il successo dell’iniziativa, intende fissare l’appuntamento nel palinsesto degli eventi, perché sono occasioni come queste quelle che offrono l’opportunità di vivere luoghi non convenzionali con iniziative che aprono la città a nuove prospettive e la fanno godere appieno in tutte le sue sfaccettature”.

66 le bottiglie presentate, 36 di Trebbiano spoletino delle cantine Le Cimate, Ninni e Antonelli, e 30 di Rosso di Montefalco e Sagrantino, provenienti da cantine del territorio del Consorzio di Tutela.