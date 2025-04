Domenica 13 Aprile il Palarota di Spoleto è stata la casa del torneo “IO GIOCO” organizzato dalla Nuova Pallavolo Spoleto per ricordare la signora Vincenza Mari.

Il primo evento pubblico del nuovo Presidente Niccolò Lattanzi è stato un grande successo di partecipazione in un Palarota pieno di spettatori, con oltre 220 giovani atleti e 37 squadre provenienti da tutte le scuole medie della città di Spoleto e di Campello. Merito anche della collaborazione con i dirigenti ed i docenti di educazione motoria che con la loro passione hanno aiutato a coinvolgere così tanti studenti e studentesse.

Sono intervenuti Il Sindaco Sisti, il vicesindaco Chiodetti, l’assessore Cesaretti, la consigliera Buffatello ed il consigliere regionale Lisci tutti impegnati a migliorare le strutture sportive della città ed a rimarcare l’impegno dell’amministrazione pubblica per lo sport ed i giovani. A loro ha fatto da sponda Francesco Tardioli a sottolineare l’importanza di fare sport, qualunque esso sia. Bella anche la benedizione per la Domenica delle Palme di Don Pier Luigi Morlino, Incaricato diocesano per la Pastorale giovanile.

La giornata è cominciata con la preziosa apertura dei 22 musicisti e coristi della Scuola Comunale di Musica Onofri che diretti dal Maestro Gabriele Francioli hanno fatto risuonare le note dell’Inno alla Gioia e poi hanno fatto cantare con la mano sul cuore l’Inno di Mameli a tutto il palazzetto.

Poi le gare, una dopo l’altra intervallate da un festoso intrattenimento a cui hanno preso parte tutti, atleti e famiglie. Infine le premiazioni consegnate da Maria Flora Monini e Simonetta Mari che hanno sottolineato con parole commosse tutto il valore di Vincenza in ricordo della sua brillante carriera professionale e sportiva. “Auguro a tutti voi di incontrare una Vincenza Mari nella vostra vita” sono state le parole della signora Maria Flora, quale augurio ai giovani di incappare in una persona di grande valore.

“Abbiamo firmato un patto educativo con le famiglie e ci siamo impegnati a costruire intorno ai giovani una comunità educante, dove gli adulti fanno squadra per costruire uno spazio sano di crescita sportiva, personale e di esperienza. Siamo felici che l’amministrazione Pubblica, l’Arcidiocesi di Spoleto Norcia, la Scuola di Musica, l’azienda e la famiglia Monini, dirigenti e professori della scuola, tutti i nostri atleti senior, le famiglie della città, tutti abbiano risposto alla nostra chiamata dimostrando concretamente di credere al nostro progetto.” Le parole di Massimiliano Mariani a ringraziare la partecipazione di tutti.

In uno dei tanti messaggi ricevuti dalla Società Sportiva è stato scritto “ieri c’era un’aria meravigliosa di purezza, di condivisione, di sana energia”.