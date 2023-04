Centoventi atleti per la manifestazione o rganizzat a dall’Atomika e dalla Blubasket

Grande successo per il “Torneo di Pasqua 2023”, organizzato dalle società di basket Atomika Spoleto e Blubasket. Dedicata alle categorie giovanili, la manifestazione si è svolta la scorsa settimana, dal 6 all’8 aprile, al Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza.

Centoventi giovani atleti che, nella tre giorni di pallacanestro, si sono sfidati suddivisi in quattro maxi squadre (girone all’italiana) in cui hanno giocato dai bambini della categoria “scoiattoli e pulcini” fino ai ragazzi dell’under15 maschile e femminile. Oltre agli iscritti delle due società hanno partecipato anche atleti di altre realtà umbre e laziali.

La vittoria del Torneo, alla sua prima edizione post Covid, è andata alla squadra Red, che oltre ad aggiudicarsi il titolo ha ricevuto il premio per il miglior uovo dipinto e per l’animale domestico, entrambi appuntamenti collaterali che hanno permesso ai ragazzi e ai genitori di restare in palestra anche oltre la durata delle singole gare.

Presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci che ha premiato le squadre partecipanti e presieduto la giornata finale del torneo. “è stata una festa di sport a tutti gli effetti, con il Palazzetto pieno di bambini, ragazzi e famiglie che hanno reso vivace una manifestazione che è tornata a trovare il suo spazio dopo lo stop causato dalla pandemia. Ringrazio gli organizzatori, le due società che si sono unite per realizzare questo evento sportivo, nella certezza che anche il prossimo anno potremo assistere ad una nuova edizione del Torneo”.