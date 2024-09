Successo per il laboratorio di cucina della Pro loco di Collerisana

Alla Pro loco di Collerisana prosegue con successo il laboratorio di cucina della tradizione del territorio di Spoleto e della Valnerina. L’appuntamento dedicato ai primi piatti ha visto impegnato lo staff cucina capitanato da Silvana Massaccesi e gli allievi nella preparazione della pasta sfoglia preparata con un mix di farine. Un tempo, infatti, la farina di grano era un bene prezioso e si tendeva a mischiarla con altri composti dal mais ai ceci, dalle castagna alla canapa, dal farro ai fagioli. Le fettuccine realizzate in questo caso utilizzando la farina di canapa, sono state poi condite con un’ottima salsa e gustate tutti insieme.Il laboratorio prevede altri due appuntamenti, entrambi con inizio alle 21, l’11 ottobre per i secondi piatti e il 25 novembre per i dolci. Ci si può iscrivere anche ad una singola lezione chiamando Silvana al 3282394701.

Si tratta di un’esperienza molto interessante e divertente. Da non perdere.