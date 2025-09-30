Successo per il Karate Calzola al WUMF in Inghilterra

Successo per il Karate Calzola, con i colori della Karate Team Italia, al campionato mondiale WUMF che si è tenuto in Inghilterra dal 19-21 settembre 2025, con centinaia di atleti provenienti da 25 nazioni (Inghilterra, Galles, Sri Lanka, Egitto, Svizzera, Svezia, Kosovo, Cina, Bangladesh, Romania, Francia, Pakistan, India, Scozia, Peru, Iran, Germania, Giappone, Italia, Norvegia, Turchia, Nepal, Ghana, Malesia e Stati Uniti).

I coach Lorenzo Calzola, cintura nera VII dan, maestro dal 1988, tecnico e arbitro a livello italiano e internazionale dal 1982 ed il figlio Andrea, hanno seguito gli atleti Erika Piervisani, oro nella gara kata under 35, Tommaso Mora, argento nel kumite under 35 e lo spoletino Carlo Filippi, classe 2010 e oro nel kumite under 15, che ha ringraziato i maestri per il sostegno e per lo straordinario risultato.

“Non possiamo che essere felici per i risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete nel recente campionato mondiale di karate – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti – Il loro lavoro, l’impegno e l’abnegazione sono dentro ad un percorso di crescita personale fatto di disciplina, rispetto, costanza e determinazione. Come amministrazione continueremo a supportare le iniziative e le discipline che, come il karate, contribuiscono al benessere psicofisico e allo sviluppo dei nostri giovani”.

“Voglio ringraziare gli atleti per i risultati lusinghieri che hanno ottenuto in questo campionato – ha dichiarato il maestro Lorenzo Calzola – e per il grande entusiasmo, l’impegno e la dedizione con cui si sono sempre allenati. Desidero inoltre esprimere tutta la mia riconoscenza al Comune di Spoleto per la grande attenzione che da sempre rivolge al karate e alle nostre imprese ed al Circolo Tennis per la disponibilità degli spazi in cui si sono allenati i nostri karateki. Ci sono tutti gli elementi per creare una grande realtà nello spoletino, dove sono già presenti piccoli grandi atleti che potranno crescere e partecipare ad altre gare come questa, ragazzi e ragazze che gareggeranno in occasione della Coppa Italia della KTI che si terrà il 26 ottobre a Palarota di Spoleto”.

​