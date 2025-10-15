Successo per il convegno “Forza e salute nelle età della vita”

  Ottobre 15, 2025
    • Si è tenuto lo scorso 11 ottobre nella Biblioteca Montagne di Libri il convegno “Forza e salute nelle età della vita”, organizzato in collaborazione con Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera (ASSITAL), Federazione italiana di Atletica leggera (Fidal) nazionale e regionale e Comune di Spoleto

    All’evento hanno partecipato professori e studiosi delle problematiche legate all’allenamento sportivo di fama internazionale, Giuseppe Coratella, Renato Manno e Maria Christina Cox, docenti universitari e ricercatori che hanno presentato i recenti studi e le ricadute in ambito sportivo e sociale.

    Presenti anche Luigna Renzi e Federico Cesaretti, assessori del Comune di Spoleto, e Zefferino Monini, il cui intervento è stato molto apprezzato per la sua sensibilità alle problematiche legate alla salute alimentare.

    Alta la partecipazione dei tecnici provenienti da diverse regioni d’Italia che hanno seguito con interesse l’intera giornata, ennesimo appuntamento organizzato a Spoleto e dedicato a temi e argomenti sportivi, come è stato per Dalla forza all’armonia del gesto”, che si è tenuto a giugno.

     “Come Amministrazione – hanno dichiarato gli assessori Renzi e Cesarettivogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento all’organizzatore di questi eventi, Fausto Pesciaioli che con il suo instancabile impegno e determinazione riesce ad unire persone di diverse provenienze e a promuove uno scambio culturale con queste interessanti iniziative di grande valore formativo”.

