Successo per il Campionato Nazionale Canicross CSEN

3 e 4 febbraio con 150 atleti provenienti da tutta Italia

​Si è tenuto a Spoleto sabato 3 e domenica 4 febbraio il Campionato Nazionale Canicross CSEN, la manifestazione patrocinata dal comune di Spoleto che ha visto la partecipazione di 150 atleti provenienti da tutta Italia.



L’evento, organizzato dalla Società Sportiva “Happy Dog Village” presieduta da Paolo Gianfelici, si è svolto nella Azienda Agraria Gasperini su un percorso di 4 chilometri e 700 metri per le categorie “elite” e di 1400 metri per quelle giovanili.

I percorsi ricreati all’interno della tenuta diventeranno permanenti ed ospiteranno la prima scuola di canicross del centro Italia, con l’obiettivo di divulgare e promuovere questa disciplina sportiva cinofila che esalta l’empatia tra uomo e cane tramite lo sport all’aria aperta in ambiente naturale.

“L’iniziativa che si è svolta nel weekend, e lo sviluppo che tale disciplina avrà nel nostro territorio – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – rientrano a pieno titolo tra le attività che come amministrazione comunale stiamo portando avanti con l’obiettivo di dare spazio e opportunità alle diverse società sportive che lavorano con impegno e professionalità nella nostra città. Ringrazio Paolo Gianfelici per l’ottima organizzazione e tutte le persone che, volontariamente, si mettono a disposizione affinché appuntamenti di questo genere possano essere ospitati e organizzati a Spoleto”.



Lo spoletino Enrico Calandri con Owen ha vinto il primo premio per la categoria Canicross; la categoria bikejoring è stata vinta da Vito Fiore della Società “Wild Dog Training” di Faenza e la categoria scooterdog infine ha visto primeggiare Gabriele Rustici della Società “Power Team” di La Spezia.



Si è inoltre disputato per la prima volta in Italia il Campionato ADAPTED, campionato italiano per diversamente abili che hanno partecipato accompagnati dal proprio cane e da una guida, valido per i titoli di campioni nazionali adapted.