Successo per il 29° torneo internazionale di pallavolo giovanile Città di Spoleto

Disputato nel weekend di Pasqua e inserito nel cartellone di ‘Accade in primavera a Spoleto’

Successo per la manifestazione giunta ormai alla 29ª edizione organizzata dalla ASD Volley Spoleto, il torneo FIPAV, patrocinato dal Comune di Spoleto, AVIS, Nuova ConfEsercenti, in collaborazione con il Convitto Unificato INPS di Spoleto. Circa 60 le squadre partecipanti provenienti da tutta Italia, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, 650 atlete e atleti che hanno giocato in 9 impianti della città di Spoleto.

‘Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento – ha dichiarato Mauro Storri, Presidente della ASD Volley Spoleto – abbiamo raddoppiato il numero delle squadre partecipanti rispetto alla scorsa edizione e abbiamo ricevuto tanti complimenti dalle società che abbiamo ospitato sia per l’organizzazione e la logistica che per le palestre in cui si sono svolte le partite. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la disponibilità e il sostegno che come sempre ci ha fornito’.

Durante la premiazione, il vicesindaco con delega allo sport professionale Stefano Lisci, l’assessore alla transizione digitale Letizia Pesci, i consiglieri Vania Buffatello e Federico Cesaretti hanno consegnato alla società organizzatrice una pergamena come ringraziamento per le attività che svolge costantemente nella città e per i giovani di Spoleto.

‘A nome di tutta l’Amministrazione – ha dichiaro il vicesindaco Lisci – voglio ringraziare gli organizzatori per la riuscita dell’evento che ha avuto una crescita enorme e una ricaduta notevole sul territorio. Dobbiamo impegnarci per sostenere iniziative del genere e permettere a Spoleto di conquistare un posto centrale nell’organizzazione di eventi sportivi di ogni livello e promuovere ogni tipologia di sport così che tutti, soprattutto i bambini, possano conoscere e avvicinarsi alle diverse discipline. Queste sono occasioni di crescita sia per i giovani partecipanti che per la città stessa, momenti importanti di socializzazione e di promozione di stili di vita sani’.