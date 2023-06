Successo per gli atleti della Spoleto Karate Calzola

Medaglie per Sofia Musco, Carlo Filippi e Gabriele Capoccia nell’ultimo torneo internazionale a Orodea

Nei giorni scorsi la scuola di Spoleto Karate Calzola ha partecipato alla manifestazione internazionale “Shito Ryu & Kobudo Bo Championships”.

Allo Sport Hall Antonio Alexe di Orodea, in Romania, si sono affrontati in gara oltre 100 atleti in rappresentanza di trenta nazioni. Tra questi anche gli spoletini Sofia Musco, Carlo Filippi e Gabriele Capoccia che, nelle rispettive categorie, sono riusciti a salire sul podio.

Un elogio particolare all’atleta Sofia Musco che con grande eleganza, tecnica e determinazione ha conquistato l’oro europeo vincendo la finale contro l’atleta ungherese. La stessa Sofia aveva conquistato il bronzo mondiale il giorno prima, davvero un grandissimo risultato.

Carlo Filippi e Gabriele Capoccia, dopo aver perso la semifinale con la squadra ucraina, sono riusciti a conquistare il bronzo battendo la rappresentativa inglese nello spareggio per il 3° posto a squadre.

Le medaglie vinte da Musco, Filippi e Capoccia sono il risultato del grande lavoro svolto in allenamento insieme ai maestri Lorenzo ed Andrea Calzola, un percorso di crescita portato avanti dalla scuola spoletina con passione e pazienza che ha permesso agli atleti spoletini di gareggiare e vincere con i pari categoria degli altri Paesi partecipanti.