Successo per “Dacia Maraini, una scrittrice in viaggio con la macchina fotografica”

Aperitivo letterario organizzato da Fidapa Spoleto e Donne contro la Guerra con letture a cura di Cristina e Marina Antonini

Grande successo per l’aperitivo letterario dedicato a Dacia Maraini organizzato da Fidapa Spoleto e Donne contro la Guerra con letture a cura di Cristina e Marina Antonini.

L’evento, che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo Mauri sede della Biblioteca comunale “G. Carducci”, rientra nelle iniziative organizzate dal Comune di Spoleto in collaborazione con le Associazioni e le Istituzioni del territorio in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna.

Nel corso dell’evento è stato dato l’annuncio della mostra fotografica dell’autrice dal titolo “Dacia Maraini, viaggi nel mondo” a cura di Serafino Amato che verrà inaugurata sabato 13 maggio alle ore 16.30 al Museo archeologico Nazionale e Teatro romano di Spoleto con la collaborazione e il supporto di numerosi partner, tra associazioni cittadine, Fondazioni e sponsor.

La presidente della Fidapa Spoleto, Pina Zito, ha confermato che Dacia Maraini sarà presente all’inaugurazione e converserà con il pubblico e con lo scrittore Lorenzo Pavolini.

La mostra sarà tra gli eventi espositivi del Festival dei due mondi e sarà visitabile fino al 30 settembre 2023.

Gli ultimi due appuntamenti per la Giornata Internazionale della Donna sono in programma venerdì 17 e sabato 18 marzo. Venerdì alle ore 21.00 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti andrà in scena 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale lo spettacolo di e con Andrea Delogu per la regia di Enrico Zaccheo e sabato alle ore 18.00 al Cinéma Sala Pegasus verrà proiettato il film Profeti che tratta il tema della guerra in Siria del regista Alessio Cremonini che sarà ospite della serata.