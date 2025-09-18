Successo per A spasso con Buddy

Successo per l’iniziativa “A spasso con Buddy” organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con la Pro Loco di Cortaccione che si è tenuta domenica 14 settembre.

L’appuntamento, inserito negli eventi organizzati dal Comune a sostegno del canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini “La Casa di Buddy” è inserit o nella campagna “Io AMO” realizzata per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere il benessere degli ospiti del canile.

Alla passeggiata, con l’Assessora Agnese Protasi, erano presenti circa 40 amanti degli amici a quattro zampe provenienti da Spoleto e Foligno che, insieme a 15 cani, hanno percorso un itinerario ad anello di circa 4 chilometri intorno al canile “La Casa di Buddy”.

“Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno risposto numerosi alla nostra iniziativa e la Pro Loco di Cortaccione per la preziosa collaborazione – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – La grande partecipazione dimostra la sensibilità della nostra comunità rispetto alle tematiche legate al benessere degli ospiti del canile. Anche quest’anno registriamo un dato positivo: il numero degli affidi è pari a quello degli ingressi. Ricordo comunque che ci sono ancora 92 cani che aspettano una famiglia. Coloro che sono interessati possono recarsi al canile comunale per passeggiate o momenti di gioco nell’area sgambamento durante gli orari di apertura del canile (martedì e giovedì 10-12, mercoledì, venerdì e sabato 14-16, domenica 11-13)“.