Successo dell’istituto Alberghiero al Gran Premio AIRA– dedicato ai futuri protagonisti del turismo

Soddisfazione per Zsuzsanne Chereji e Federico Faedda

La classifica finale del Gran Premio AIRA– dedicato ai futuri protagonisti del turismo, non lascia dubbi: “Il miglior studente futuro impiegato al ricevimento alberghiero” studia all’Istituto Alberghiero “G.de Carolis”Spoleto.



Grande la soddisfazione, appena il professor Simon Luca Antimiani ha comunicato a caldo i risultati finali della gara: 1° posto e 3°posto nelle prove individuali e 1°posto come Squadra.





In realtà, il miglior studente nell’accoglienza è una studentessa: Zsuzsanne Chereji, mentre il terzo posto è andato a Federico Faedda, entrambi del V A Accoglienza Turistica.



Il concorso, promosso dalla maggiore e più importante associazione che raccoglie i professionisti del Ricevimento e dell’Accoglienza, è stato impegnativo, mettendo alla prova le abilità professionali e le competenze trasversali dei concorrenti delle diverse scuole. Tanta, quindi, la soddisfazione per il risultato che non lascia dubbi, risultati ottenuti in un concorso inserito nell’ambito della conferenza dell’AIRA ( Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza), presso il BV Grand Hotel di

Assisi **** , Mercato del lavoro del settore turitisco/alberghiero e professionisti del settore.



Anche in questa prima parte della giornata, il contributo dato dal “G.de Carolis” è stato importante e di qualità, gli studenti e le studentesse del corso dell’Accoglienza Turistica hanno assistito alle relazioni e, tra i relatori molto apprezzato è stato l’intervento del professor Andrea Martoglio, docente presso l’Istituto Spoletino.



Altrettanto significativo, a rimarcare lo stretto legame tra scuola e lavoro e l’importanza di questi confronti, è stato il saluto a tutta la platea rivolto dalla dirigente scolastica, Roberta Galassi.