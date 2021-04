Su richiesta dell’Associazione “I Cento Comuni”, la VUS, ha posizionato i cassonetti per la raccolta differenziata presso la ex Stazione di Caprareccia

Lo sviluppo del territorio significa anche infrastrutture sostenibili

L’ associazione culturale “I Cento Comuni” – si legge in una nota inviata in redazione – ringrazia la VUS per aver accolto la propria richiesta volta a

posizionare quattro contenitori per la raccolta differenziata nei pressi della stazione di Caprareccia.

Riteniamo che lo sviluppo del territorio passi anche attraverso la sensibilizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte a curare e rendere più fruibili le infrastrutture turistico-sportive presenti nel territorio.

Indubbiamente il percorso pedo-ciclabile del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia rappresenta un riferimento per il turismo sportivo e in tale ambito, dopo essere stai cofondatori della principale manifestazione sul prefato sedime, abbiamo ritenuto doveroso chiedere alla succitata Azienda di procedere all’istallazione dei cassonetti, in modo che “l’area di valico”, già meta di molti turisti, potessediventare a tutti gli effetti il punto di “riferimento logistico” per quanti vogliono apprezzare le bellezze architettoniche e ambientali del percorso.

Un ringraziamento particolare – conclude la nota – va al nostro delegato per l’ambiente, il sig. Massimo Silvestrini che ha voluto fortemente questa iniziativa e, che sta lavorando per organizzare, per conto dell’associazione, appena ci saranno le condizioni di sicurezza, una raccolta di rifiuti tra i sentieri più belli del comprensorio.

Immagine di archivio