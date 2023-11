Strumenti&Musica Festival, il programma del fine settimana

“Sold out” per il concerto inaugurale. Da venerdì a domenica le prossime esibizioni da non perdere

In uno splendido Teatro Caio Melisso gremito in ogni ordine di posto si è inaugurata, sabato 18 novembre a Spoleto, la 13^ edizione di Strumenti&Musica Festival. Sul palco, a fare gli onori di casa, il coro dell’Associazione Bisse, tornato a esibirsi dopo lo stop dovuto alla crisi pandemica, affiancato dal folksinger americano John Kruth, dai fisarmonicisti Federico Gili e Ilaria Castellani e dal sestetto di archi Ensemble Concertante (Niš Academy of the Arts – Serbia). Un concerto diverso dagli standard, ma non per questo meno coinvolgente, un’apertura a stili e generi differenti dovuta alla presenza di un mix di artisti provenienti da realtà del tutto divergenti. E così si è passati da alcuni dei celebri canti di scena proposti da “Bisse” nelle tante rappresentazioni teatrali alla splendida esecuzione dei Capricci di Paganini del sedicenne violinista serbo Lazo, magistralmente accompagnato dai suoi connazionali, dal “solo “suggestivo di Federico Gili, astro nascente tra i fisarmonicisti jazz, al folk del newyorkese John Kruth, polistrumentista e vero e proprio catalizzatore di attenzioni che, con il suo carisma e la sua verve, ha “magnetizzato” un pubblico in visibilio già dai minuti iniziali del concerto. Presenti anche le autorità comunali nelle persone del Vicesindaco Stefano Lisci e dell’Assessore alla Cultura Danilo Chiodetti, che hanno, ancora una volta, ribadito la vicinanza e il proprio supporto a tutto lo staff dell’Associazione Culturale Italian Accordion Culture.

L’Ensemble Concertante, con i due leader Jovan Bogoslavjevic e Marija Rajkovic, sono stati anche i protagonisti del secondo concerto inserito nel cartellone dell’evento, quello del 19 novembre a Palazzo Leti Sansi. Stessa formazione, altro sold out e copione del tutto diverso.

Archiviate, dunque, le prime due serate, si prosegue con i prossimi appuntamenti a partire da giovedì pomeriggio, fino alla mattinata di domenica, con le audizioni del Concorso Pianistico Internazionale e ai tanti concorrenti giunti da dodici nazioni.

Venerdì, alle 21:00, premiazione ed esecuzione in prima assoluta delle opere Rêverie di Maria Radeschi e Sonata di Alessio Romeo, vincitrici del V Concorso Internazionale di Composizione “Città di Spoleto”. Nella seconda parte della serata, invece, spazio all’improvvisazione jazz con il concerto di Federico Gili (fisarmonica), Pietro Paris (contrabbasso) e Lorenzo Brilli (batteria) che interpreteranno anche alcuni brani tratti dall’ultimo album Cantabile e una serie di classici standard.

Sabato 25, alle 21:00, a esibirsi saranno i giovani musicisti lituani della Kaunas 1TH Music School, partner dell’Associazione Italian Accordion Culture, capofila del progetto Erasmus+ Project Advanced Musicians Skills and Employability (A.MU.S.E.).

La manifestazione si chiuderà domenica 26 novembre alle 17:00, con l’esibizione dei vincitori del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”. Le audizioni dei concorrenti e i concerti si terranno a Palazzo Leti Sansi e saranno a ingresso gratuito.