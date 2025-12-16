Strumenti&Musica Festival. Finale del Concorso di Composizione: Samuele Telari esegue le tre opere in prima assoluta

L’edizione 2025 di Strumenti&Musica Festival si accinge alla chiusura del sipario con la fase finale del Concorso di Composizione “Città di Spoleto” – Premio Roberto Bruno – che avrà luogo venerdì 19 dicembre alle ore 21:00 a Palazzo Mauri.

Tre le opere selezionate dalla giuria costituita dal M° Paolo Rotili (Presidente) e dai M° Ivano Battiston, Riccardo Panfili, Corrado Rojac e Giorgio Colombo Taccani e, nello specifico: Krisis, di Sandro Montalto, Tattile, di Alessandro Ratoci e Mechanè, di Francesco Fioravanti. Le tre composizioni saranno eseguite in prima assoluta dal fisarmonicista spoletino di fama internazionale Samuele Telari e la giuria sarà tenuta a individuare quella più meritevole del premio che consiste in una borsa di studio di € 1.000,00, nella registrazione e nella pubblicazione della stessa tramite l’etichetta discografica Ars Spoletium.

A seguito della premiazione, è prevista un’appendice del concerto con Samuele Telari che eseguirà alcuni brani tratti dal repertorio di Mozart, Scarlatti e Schubert.

Strumenti&Musica Festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto, la Regione dell’Umbria, la Fondazione Francesca,Valentina e Luigi Antonini, la Fondazione CariSpo, la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, la Confédération Internationale des Accordéonistes – Imc Unesco, le Edizioni Musicali e Discografiche Ars Spoletium, Scandalli Accordions, ACEP, UNEMIA, ARTIficio SONORO, TUCEP e Umbria Training Center

L’esibizione è a ingresso gratuito. È gradita la prenotazione contattando il 334 8681080.

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Sandro Montalto – Krisis

Alessandro Ratoci -Tattile

Francesco Fioravanti – Mechanè

Wolfgang Amadeus Mozart – Andante Kv 616

Domenico Scarlatti – Sonata k 513

Franz Schubert – Impormptu Op. 90 n. 2

Franz Schubert – Impromptu Op.142 n. 2

Franz Schubert – Andante con moto dal Quartetto n.14 D 810 “La morte e la fanciulla”