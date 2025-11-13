Strumenti&Musica Festival: dopo il trionfo del M° Patarini, al via il Concorso pianistico e gli appuntamenti del fine settimana

L’apertura della XV edizione dello Strumenti&Musica Festival si è rivelata un autentico trionfo, culminato al Teatro Caio Melisso con l’HomeTown Concert che ha visto protagonista il M° Mirco Patarini, concertista di fama internazionale e Direttore Artistico del Festival. L’evento ha registrato il tutto esaurito, accogliendo il pubblico delle grandi occasioni in una serata di musica d’eccellenza e profonda emozione grazie anche alla superba performance dell’Orchestra “Musici Lirienses” diretta dal M° Alessandro Cedrone, la cui direzione impeccabile ha creato una perfetta armonia e del duo internazionale composto dal fisarmonicista serbo Momir Novakovic e dalla violinista estone Mari Poll. Un’esaltazione di passione e maestria, che ha spaziato con eleganza tra generi e atmosfere diverse. Il pubblico è stato trascinato dalle vibranti e malinconiche “Quattro Stagioni di Buenos Aires” (Estaciones Porteñas) di Astor Piazzolla. Il concerto ha poi reso omaggio alla musica italiana contemporanea con il “Concerto 1” in tre movimenti di Roberto Di Marino e l’evocativo “Il Bosco della Musica” di Roberto Molinelli. La chiusura, affidata al tema struggente “Mi mancherai” di Luis Enrique Bacalov, tratto dal film Il Postino, ha suggellato un’esibizione che ha unito virtuosismo tecnico ed emozione autentica. Il pubblico ha riservato al finale un lunghissimo e caloroso applauso, confermando il successo di un concerto che, oltre a celebrare la musica, ha offerto uno straordinario tributo alla città di Spoleto.

Lo Strumenti&Musica Festival prosegue con un intenso fine settimana di eventi di alto profilo. Da Venerdì 14 a domenica 16 Novembre presso Palazzo Due Mondi avranno inizio le audizioni della 11° edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”. Un appuntamento ormai consolidato che veicola in città artisti da tutti i continenti, suddiviso nelle sezioni Premio e Categorie.

Sabato 15 Novembre alle ore 10.00 a Palazzo Mauri si terrà il convegno “Giornalismo culturale ai tempi dell’AI: musica e tecnologie digitali nel XXI secolo”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. L’incontro è aperto a tutti e consente l’acquisizione di crediti formativi per i/le giornalisti/e. Coordina Sergio Macedone (condirettore di “Strumenti&Musica Magazine”), intervengono: Doriana Masucci (musicologa e musicista), Milena Gammaitoni (sociologa), Tullio Visioli (compositore).

Alle ore 21:00 presso Palazzo Due Mondi si esibirà l’ARCADIONduo con Mario Milani (fisarmonica) e Leonard Simaku (violino). Il repertorio spazierà tra le composizioni dello stesso Milani, Docente del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova. Due strumenti musicali all’apparenza appartenenti a mondi diversi si incontrano e danno vita a insolite sonorità luminose e struggenti.

La passione per linguaggi fuori dagli schemi, l’invenzione musicale vissuta e trasmessa come gioco e come libera espressione di emozioni e moti dell’animo, unisce e stimola la ricerca di ARCADIONduo verso nuove possibilità melodico-ritmiche in un viaggio dalle affascinanti e imprevedibili sonorità. Un viaggio tra barocco, popolare, etnico, jazz con una scrittura fortemente segnata da canoni classici ma che lascia spazio anche all’improvvisazione.

Domenica 16 Novembre alle ore 17.00, sempre a Palazzo Due Mondi il Festival si concluderà con il Concerto dei Vincitori dell’undicesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”.

Tutti i concerti e le audizioni del Concorso Pianistico sono a porte aperte e a ingresso gratuito.