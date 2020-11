Strettura ricorda don Gino Alpini

19° anniversario della scomparsa del “sacerdote tra la gente”



Il 26 Novembre 2001, lungo la S.S. Flaminia n.3 un tragico incidente stradale stroncò la vita a al sacerdote don Gino Alpini. A bordo della sua auto stava raggiungendo la Parrocchia di Strettura per la Santa Messa, ad un parrocchiano disse:” ti aspetto a Messa”, poi il la tragica collisione con un auto che proveniva da Spoleto .Trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Terni rese la Sua Anima a Dio.

Chi era don Gino,

ci sono persone che lasciano un impronta così forte dietro di loro vita , così don Gino ha lasciato a distanza di tanti anni dalla sua morte , ancora oggi a distanza di 19 anni i grandi ricordi nella memoria dei suoi parrocchiani e non solo a Strettura.

L’epoca era quella che nella gente conviveva con gli indirizzi della Dottrina , così nella piccola frazione ai piedi del Valico della Somma era vivo un modus vivendi che possiamo definire genuino, e di partecipazione sincera, senza pregiudizi, una sorte di coesione d’intenti e di rispetto reciproco.

Don Gino possedeva una forte forza aggregante , ancora oggi gli abitanti di Strettura ricordano le bellissime gite organizzate dal sacerdote in collaborazione con l’Opera Romana e la sua Missione Religiosa fatta di Passione, disponibilità e Amore verso il prossimo.

In tanti lo ricordano con grande nostalgia e rimpianto , soprattutto quei giovani, oggi spopsati e anche nonni , all’epoca acerbi catechisti.

Don Gino era un sacerdote vecchia maniera , sempre con la gente , vicino alla popolazione. Numerose le visite pastorali per somministrare il Sacramento Eucaristico a quelle persone anziane e ammalate .

Orfano in gioventù fu allevato da sua Zia Bianchina , dopo i Sacramenti Parroco nella sua Strettura presso la Chiesa Santa Maria Assunta per oltre 50 anni.