Strategia regionale sviluppo sostenibile

Lunedì 28 febbraio alle ore 15.30. Webinar Zoom

È in programma lunedì 28 febbraio alle ore 15.30 il primo incontro relativo alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Nel corso del seminario plenario verranno presentate le finalità e le tematiche dei Forum territoriali.

Enti, cittadini e associazioni possono partecipare iscrivendosi ai Forum per la definizione della strategia regionale di Sviluppo Sostenibile. Per farlo è sufficiente cliccare sul link https://www.svilupposostenibile.umbria.it/forumterritoriali/ ed iscriversi in base al Comune di riferimento selezionando dalla mappa interattiva o dalla lista menu delle sei zone geografiche (è possibile scegliere una o più tematiche tra PERSONE, PACE, PIANETA e PROSPERITÀ).

Questo il programma del seminario

ore 15.30

Interventi istituzionali

ROBERTO MORRONI

Assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale

dell’Umbria

LAURA PERNAZZA

Presidente Provincia di Terni

DAVID FANTAUZZI

Consigliere Provincia di Perugia

ore 15.45

Linee guida della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

ANDREA MONSIGNORI

Direzione Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali

Regione Umbria

ALFREDO MANZI

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali

Regione Umbria

ore 16.00

Il ruolo dei Comuni all’interno della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

MICHELE TONIACCINI

Presidente ANCI Umbria

FRANCESCO DE REBOTTI

Presidente FELCOS Umbria – Associazione Comuni per lo sviluppo sostenibile

ore 16.15

La territorializzazione della strategia regionale

PERSONE e PACE

EDI CICCHI

Coordinatore Consulta welfare ANCI Umbria

FEDERICA AGUIARI

UNICEF Italia

PIANETA

FABIO DI GIOIA

Coordinatore Consulta Ambiente Sviluppo sostenibile ANCI Umbria

LUCIANO CONCEZZI

3A – PTA Parco tecnologico agroalimentare dellʼUmbria

PROSPERITÀ

CLAUDIO RANCHICCHIO

Coordinatore Consulta sviluppo economico Anci Umbria

ELISABETTA BONCIO

Sviluppumbria

ore 16.45

Gli ambiti territoriali, la metodologia di lavoro e il calendario dei forum

A cura di FELCOS Umbria

ore 17.00

Interventi a richiesta ed eventuali domande

ore 17.30

Conclusioni

ROBERTO MORRONI

Assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria

moderatore webinar

ANDREA MONSIGNORI

Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali