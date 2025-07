Straordinario Riccardo Ridolfi alla XTERRA

Ancora uno straordinario risultato per Riccardo Ridolfi. Il triatleta spoletino, sabato 26 luglio , ha vinto la XTERRA FULL AG Men, a Scanno (Aq), in Abruzzo, gara del circuito mondiale di cross triathlon, formata da 1500 metri di nuoto , 30 Km in Mountain Bike e 10 Km di corsa per sentieri.

Ridolfi , nonostante le condizioni meteo estremamente avverse, ha completato la sua prova in un tempo totale di 2:49:43 composto da 0:25:34 di nuoto, 1:30:52 di bicicletta e 0:51:30 di corsa.

Immagine in evidenza concessa da Riccardo Ridolfi