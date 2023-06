L’atleta spoletino ha percorso 48.8 km e 2709 mt di dislivello positivo in 6h.27′ : è nella top 50 di categoria

Grande risultato per lo spoletino Marco De Paolo al suo esordio nel circuito mondiale UTMB.

Alla Lavaredo Ultra Trail di Cortina, arriva nella top 50 di categoria:

42’ cat. internazionale

15’ cat. nazionale Italia

dopo aver percorso 48.8 km e 2709 mt di dislivello positivo in sole 6h,27 min.

All’evento mondiale di corsa in montagna erano iscritti 1800 atleti di 89 nazioni.

Se ne sono classificati 1405 entro il tempo limite di 12 ore .