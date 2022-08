Stramaccioni, Pucciatti e Marchionni sono i portieri della Ducato Futsal

Ottimo anche lo stato di forma del preparatore Michele D’Angeli che dopo nove anni si è rimesso i guantoni

Si sono ritrovati al circolo sportivo Tiki Taka, per una partitella dallo spirito a dir poco amichevole, alcuni dei ragazzi della Ducato Spoleto Futsal; ed è stata l’occasione per vedere all’opera i tre portieri a disposizione di Claudio De Moraes.

Per diritti di anzianità partiamo da Marco Stramaccioni (nella foto con il presidente Zicavo), una formazione tutta nel Perugia di Gaucci, prima di militare nella squadra della Maran Spoleto dei record. 38 anni, ma se l’età si dice che non conti per un portiere, figurarsi per uno con la voglia di essere di esempio per altri ragazzi.

Ci sarà, poi, Riccardo Pucciatti, mai tesserato, ma che ha sempre impressionato nei tornei non ufficiali: per lui la voglia di mettersi in gioco in una squadra “vera”.

Il terzetto sarà completato da Samuele Marchionni (nella foto insieme a Pucciatti ed al responsabile del progetto Ducato Futsal, Matteo Restani), ragazzo cresciuto nella Maran di Cafu, ma costretto ad abbandonare a causa di numerosi problemi fisici, ora risolti. Anche per lui il desiderio di tornare a respirare l’aria delle competizioni.

Dalla partitella è emerso anche – ove ci fossero stati dubbi – che è ottimo anche lo stato di forma del preparatore dei portieri, Michele D’Angeli: dopo nove anni, si è rimesso i guantoni e non è stato assolutamente da meno rispetto ai suoi “adepti”. Insomma non scherzava quando ha affermato di essere pronto per scendere in campo!