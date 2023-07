Strade, verde pubblico, cimiteri: gli interventi dell’A.Se. nel territorio

Il programma di lavoro fino a venerdì 2 1 luglio

Continuano anche in questa settimana gli interventi dell’A.Se. Spoleto per la pulizia delle strade, la manutenzione del verde pubblico, il taglio dell’erba e la sistemazione delle aree verdi cimiteriali.

Per quanto riguarda la decespugliazione le strade interessate sono la bretella di collegamento con lo stabilimento di Sant’Angelo in Mercole, via Lenin (nel tratto adiacente villa Merini), via Po, via Flaminia, via Sandro Pertini, la strada che conduce a San Giacomo e corso Flaminio. Questa settimana verranno completati anche i lavori, avviati la scorsa settimana, nelle strade di Pompagnano, Pincano, di Colle la Pittura e via Mario Laureti.

Il taglio dell’erba è previsto in via Po, alla scuola di infanzia “Collodi”, nell’area residenziale di via dei Filosofi, alla Pista di Atletica e in piazza d’Armi, mentre la manutenzione delle strade verrà effettuata, per la pulizia cunette e chiavicotti, in via Righi, via Allen Ginsberg, via Po e via degli Eremi e, per la sistemazione delle buche, a Scatarci e nelle strade limitrofe lo stabilimento di Sant’Angelo in Mercole.

La pulizia delle griglie interesserà piazza Garibaldi, via Amendola e la strada di Busano in località Pontebari; la pulizia delle mura verrà effettuata in via del Trivio e viale Martiri della Resistenza; le lampade votive verranno sistemate al cimitero d Spoleto, dove è previsto anche un intervento nell’area verde, e in quello di San Giacomo.​