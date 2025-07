Strade: lavori a Protte, Sterpete e via Sandro Pertini. In programma via Flaminia e via delle Lettere

Sono iniziati ieri mattina i lavori di sistemazione della strada che collega la SP 451 a Protte. Nello specifico l’intervento interessa il tratto della strada n. 536 che va dalla Casa di reclusione di Maiano (precisamente dal civico 10) all’abitato della frazione.

La messa in sicurezza della sede viaria ha richiesto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo, dalle ore 6.00 alle 18.00 fino a venerdì 1 agosto. Il tratto è compreso tra il civico 10 (località Maiano) e l’ingresso dell’abitato di Protte.

I lavori, che hanno un costo complessivo di circa 190.000 euro, prevedono la realizzazione della nuova asfaltatura.

Parallelamente è in corso l’intervento di rifacimento della scarpata in località Sterpete. I lavori, attualmente in fase di esecuzione, prevedono la messa in sicurezza attraverso il posizionamento e la sistemazione di massi ciclopici per un costo complessivo di circa 100.000 euro.

In corso anche l’intervento di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi in via Sandro Pertini, nel tratto che va dal sottopasso ferroviario, dove sta intervenendo anche RFI per il raddoppio della linea Orte-Falconara tra Spoleto e Campello sul Clitunno, e la zona davanti al supermercato Eurospin. I lavori relativi al manto stradale e alla realizzazione dei marciapiedi (circa € 500.000,00) termineranno nel mese di settembre.

“Stiamo portando avanti il Piano strade attraverso i nterventi che garantiscano un miglioramento concreto delle condizioni del manto stradale – ha spiegato l’assessore Federico Cesaretti – Insieme ai lavori che stanno interessando la strada di Protte e Sterpete, abbiamo ultimato la scorsa settimana il rifacimento del manto stradale in via delle Mattonelle e programmato le asfaltature in via Flaminia, da Villa Redenta a largo Melvin Jones e in via delle Lettere per il mese di settembre”.

Tutti gli interventi sono eseguiti dalla ditta Asfalterni Infrastrutture s.r.l.