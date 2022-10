Stipulata la convenzione tra Comune e Ater per 18 alloggi di edilizia residenziale convenzionata a S.Sabino

L’assessore Albertella: “L a prospettiva di poter arrivare alla conclusione dei lavori e all’assegnazione degli alloggi ci permette di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze abitative del nostro territorio”

Mercoledì 12 ottobre è stata stipulata la convenzione con Ater Umbria in cui sono definiti gli ultimi adempimenti prima della assegnazione vera e propria degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata a canone concordato situati in Località San Sabino per il completamento del Contratto di Quartiere 2.

Le strutture, realizzate con nuove tecniche di costruzione che permettono di raggiungere un elevato grado di efficientamento energetico grazie all’utilizzo di materiali isolanti, infissi e impianti performanti, sono progettate per limitare la dispersione termica con un notevole abbattimento dei costi legati ai consumi.



L’intervento per l’ultimazione dei 18 alloggi di Classe A per un totale di mq. 1.954,92 di superficie complessiva, di cui mq. 1.259,17 di superficie utile, mq. 319,65 non residenziale e mq. 839,93 di parcheggi, sarà completato entro la fine del 2022 con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Dopo il rilascio della certificazione di agibilità, tutti gli alloggi potranno essere affittati con la procedura di un bando appositamente predisposto.

I lavori per la costruzione degli alloggi sono stati ultimati, fatta eccezione per le opere di sistemazione esterna ed urbanizzazioni oggetto della convenzione appena stipulata.

‘La convenzione con Ater e la prospettiva di poter arrivare alla conclusione dei lavori e all’assegnazione degli alloggi a San Sabino ci permette di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze abitative del nostro territorio – ha spiegato l’assessore Manuela Albertella – mettendo a disposizione alloggi ad alto efficientamento energetico con un canone concordato. Questo significa mitigare notevolmente il canone di locazione e dare quindi la possibilità di accedere al bando a nuclei familiari’.