“Stigmatizziamo la disattenzione dell’Amministrazione comunale di Spoleto nei confronti di Fratelli d’Italia”

Il coordinamento comunale del partito di Giorgia Meloni dispiaciuto per il mancato invito all’inaugurazione di piazza don Pino Puglisi

(DMN) Spoleto – come noto, nella mattinata di ieri 23 maggio, nel 28° anniversario della strage di Capaci dove persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, a Spoleto é stata celebrata la ‘Giornata della Legalità’ con l’inaugurazione di piazza Don Pino Puglisi, nello spazio antistante l’auditorium della Stella. Già nella serata di ieri Partito Democratico e Ora Spoleto, tramite una nota stampa, avevano espresso il loro dispiacere per il mancato invito all’evento.

Parole, a cui fanno eco quelle del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Rosario Murro, partito che attualmente fa parte della maggioranza del Governo cittadino.