“Stiamo lavorando con grande impegno a tutela dell’ospedale,  dei servizi sanitari e territoriali, delle infrastrutture e della riorganizzazione della rete di connessione tra cittadini e imprese”

Il Partito Democratico di Spoleto interviene con alcune considerazioni che si allineano con quanto espresso dal sindaco Sisti e dal vicesindaco Lisci durante il Consiglio comunale del 30 gennaio scorso

Viviamo tempi molto difficili. C’è la guerra nel cuore dell’Europa, usciamo malconci da una terribile pandemia che oltre ai morti ha esasperato gli animi dopo mesi e mesi di isolamento e sofferenze. Spoleto, a differenza di altre realtà, anziché remare compatta per superare questo delicato momento, troppo spesso da chi rappresenta i cittadini nelle sedi istituzionali viene istigata al malcontento con toni arroganti e supponenti. Non è così che funziona. Non è questa la battaglia politica che fa il bene della città. Per uscirne occorre, al contrario essere uniti sui temi cruciali come la sanità, essere solidali quando si devono affrontare le emergenze.

La critica costruttiva ha senso, quella urlata o fine a se stessa provoca soltanto danni incalcolabili perché mina la credibilità di tutti anche di chi urla e si dimena per un titolo sul giornale o un like su un post. Anche per questo la città troppo spesso trova difficoltà a farsi valere nelle sedi istituzionali di Regione e Stato.

C’è sempre un chiacchiericcio di troppo, sempre una malalingua che cerca di disfare quanto si sta costruendo con il solo scopo di far credere di essere più capace. “Se ci fossi io al posto tuo.. “, un motivetto che sorprende, tanto più, quando è pronunciato da chi ha avuto ruoli di primo piano nell’amministrazione comunale spoletina e purtroppo non ha brillato, pur facendo del suo meglio.

L’appello all’unità che viene dal Pd di Spoleto non è quindi un mero e retorico esercizio lessicale, ma la concreta esigenza di essere fieri della città, delle sue potenzialità espresse e ancora da valorizzare al meglio. Il disfattismo non paga, il masochismo uccide le coscienze.

L’invito ai cittadini è quindi quello di avere fiducia. Stiamo lavorando con grande impegno a tutela dell’ospedale, dei servizi sanitari e territoriali, delle infrastrutture e della riorganizzazione della rete di connessione tra cittadini e imprese.

Creare lavoro, un buon lavoro è tra le nostre priorità, essere al servizio dei cittadini il nostro unico impegno quotidiano.

Questi sono i valori della sinistra di cui siamo fieramente portatori e che non derogheremo mai.