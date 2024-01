“Stiamo cambiando il volto dei collegamenti di Spoleto”

L’intervento dell’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Enrico Melasecche

“In questi quattro anni il mio assessorato ha fatto un lavoro enorme anche su Spoleto, frutto di una grande attenzione riposta sul territorio da parte della Regione Umbria. Siamo stati in parte rallentati dalla pandemia, dalla guerra, dall’impennata dei costi di energia e materie prime, ma siamo riusciti a mettere comunque in piedi sul territorio iniziative di livello, avviare cantieri, concludere lavori e sviluppare progetti fermi da troppi anni, con i quali presentarci ai tavoli nazionali per richiedere i finanziamenti”. Così l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Enrico Melasecche ha iniziato il suo intervento all’incontro pubblico organizzato dalla sezione locale della Lega Spoleto. Presenti cittadini, associazioni di categoria, imprese, militanti del partito e rappresentanti del consiglio comunale spoletino.

Dopo l’introduzione dell’esponente leghista Stefano Proietti, l’assessore ha tracciato il quadro dei tanti lavori avviati e dei progetti da definire nell’ambito delle sue competenze. “C’è un campo d’azione davvero importante su Spoleto avviato in questi quattro anni – ha spiegato Melasecche – A livello ferroviario sulla Orte-Falconara stiamo sviluppando dei lavori fondamentali, concluderemo entro l’anno la tratta Campello-Spoleto, installeremo con RFI i nuovi sistemi tecnologici ERTMS e abbiamo in ordine 12 treni da 200 chilometri l’ora che consentiranno da Spoleto di raggiungere in tempi più brevi Roma, Ravenna e Ancona. In primavera l’attuale Frecciabianca, che nel frattempo è diventato Fracciargento, sarà Frecciarossa e quindi da Ravenna, Roma, Salerno e ritorno si fermerà a Foligno, Spoleto e Terni, un risultato davvero straordinario; siamo inoltre riusciti a far predisporre dopo 15 anni il progetto di raddoppio della tratta Spoleto-Terni che comporta la realizzazione di due canne da 22 km l’una per un costo complessivo di 1,7 miliardi che solo oggi possiamo inserire nel contratto di programma per attenzionare il Governo a partire dal prossimo anno.

A livello stradale partono i lavori del primo stralcio della Tre Valli, abbiamo fatto finalmente predisporre il progetto anche del secondo e ultimo stralcio che, completando l’opera con circa 7 km di galleria, aprirà una trasversale Tirreno-Adriatico anche come asse di penetrazione al cratere. Per quanto riguarda sempre la SS 685 della Valnerina sto per avere una lettera formale dall’Anas – ha affermato – dove mi assicurano che i lavori sulla galleria di Sant’Anatolia che stanno per partire avverranno con entrambe le corsie in funzione, quindi con disagi ridotti al minimo per i cittadini smentendo categoricamente le polemiche recentemente sorte dopo che i sindaci della Valnerina si erano tutti espressi favorevolmente alla realizzazione dei progetti in corso. Fondamentali tutti i lavori per la messa in sicurezza e ottimizzazione della Flaminia tra Terni e Spoleto per altri 15 cantieri che non attiviamo tutti insieme con ANAS che ha svolto un lavoro eccezionale solo per evitare il blocco del traffico, ma che apriremo man mano che si concludono quelli in corso.

Sono comunque quasi tutti approvati e finanziati. Abbiamo numerose opere pubbliche avviate e da avviare: Santochiodo, il raddoppio del contenitore culturale, il ripristino dell’ex mattatoio. La bonifica del Tessino, con la passeggiata dal centro storico alla periferia è terminato, come i lavori per adeguare a norma la galleria Forca di Cerro per 5,5 milioni e la sistemazione del Fosso del Molino. Sulla ex ferrovia Spoleto-Norcia ho descritto uno per uno i 15 cantieri che in un anno e mezzo completeremo per il recupero completo del percorso ciclabile. Insomma – ha concluso l’assessore Melasecche – in poco tempo stiamo cambiando il volto delle infrastrutture e dei trasporti di Spoleto e del territorio come mai prima d’ora nessuno aveva fatto”.