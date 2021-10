Stefano Lisci: “Spediti verso il rinnovamento premiato dagli elettori”

Il resoconto della prima assemblea annuale del Partito Democratico di Spoleto

“Aver ripreso in mano il governo della città dopo otto anni ci carica di grandi responsabilità. Sono stati otto anni difficili, ma utili per mettere in atto un reale cambiamento al nostro interno”. E’ uno dei passaggi del discorso del Segretario Stefano Lisci durante la prima assemblea comunale post elezioni convocata dal presidente Marco Trippetti.

“La lista che abbiamo presentato è stato un atto di coraggio – ha aggiunto Lisci – avendo proposto volti nuovi affiancati a persone di esperienza dalla reputazione cristallina. Siamo stati premiati e ne saremo degni partendo dal rispetto delle regole del nostro partito. Tanto è vero che, laddove dovesse concretizzarsi la mia nomina a vicesindaco, mi dimetterò dalla carica di segretario nel rispetto delle norme statutarie. Lo farò subito dopo aver risolto alcune pendenze che vengono dal passato remoto e da quello più recente per non lasciare a chi verrà dopo di me problemi che non ho creato, ma che sento il dovere di superare in tempi brevi”.

Lisci ha quindi indicato le linee guida del Partito Democratico di Spoleto che passano attraverso la formazione degli iscritti rispetto alle norme e i regolamenti nazionali e regionali che il partito si è dato e dei Consiglieri comunali, la maggior parte dei quali al primo mandato, rispetto alle modalità di approccio con l’attività amministrativa alla quale sono stati chiamati.

“Studiare, conoscere, applicarsi – ha chiarito – sono queste le basi per essere all’altezza del nostro compito che non deve basarsi sull’improvvisazione. Attraverso i dipartimenti creeremo organismi di supporto alla giunta comunale per fornire spunti progettuali e porre l’attenzione sulle problematiche più sentite dai cittadini”.

Altro punto focale infatti è rappresentato dalla presenza costante nel territorio per avere il polso della situazione rispetto alle problematiche e ai bisogni da trasferire all’interno del partito per l’elaborazione delle soluzioni da proporre ai Consiglieri comunali e a quelli della Giunta.

“Attrarre e coinvolgere quante più persone possibile sarà un altro obiettivo- ha detto ancora Lisci – perché per troppo tempo si è guardato il dito e non la luna. Tutto questo finirà allargando il numero dei membri della segreteria, pretendendo maggiore attivismo da parte dei Circoli, mettendo in campo iniziative pubbliche sulle varie tematiche e attuando un tesseramento trasparente che rispecchi la volontà di chi intende iscriversi al nostro partito per condividere un percorso che guarda alle nuove generazioni e ad una progettualità concreta e percorribile”.

Sono seguiti gli interventi di Giorgio Dionisi, membro della Segreteria regionale, che numeri alla mano ha fatto una panoramica dei flussi elettorali messi a confronto tra il primo turno e il ballottaggio; di Marcello Gini, Federico Cesaretti, Silvio Marcelli e Arianna Panetti tutti indirizzati ad offrire la massima collaborazione sia alla nascente amministrazione comunale che al partito sottolineando l’ottimo lavoro svolto che ha portato i cittadini a guardare con fiducia al Partito Democratico. Danilo Chiodetti, in qualità di tesoriere ha rimarcato l’urgenza di risolvere le vecchie pendenze da tropo tempo aperte attraverso una soluzione che da concretizzare in tempi rapidi. A chiusura dell’Assemblea il Presidente Trippetti ha esortato tutti ad un impegno costante che deve partire dallo studio e dalla formazione per affrontare le sfide che si prefigurano con preparazione e consapevolezza.