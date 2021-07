Stefano Lisci: “Solo due dimissioni su ventidue membri della segreteria, i numeri parlano chiaro”

(DMN) Spoleto – sono giornate di grande attività nella sede dei Dem di viale Trento e Trieste.

Il progetto del partito democratico, lanciato dal segretario Stefano Lisci, -si legge in una nota inviata in redazione – mira ad affrontare, in una serie d’incontri di approfondimento, numerose tematiche che interessano Spoleto e il suo territorio. Lavoro, Cultura e turismo, ambiente e territorio, decoro urbano e frazioni, politiche sociali, sanità e cura della persona, associazionismo, sport e politiche giovanili, infrastrutture questi alcuni dei temi che verranno approfonditi.

Il primo tavolo tematico , guidato da Danilo Chiodetti e Aldo Chiccarelli, si è svolto la settimana scorsa e si è parlato di Associazionismo e Turismo .

Riconoscendo – prosegue il comunicato stampa – il contributo cruciale che l’associazionismo e il volontariato offrono alla comunità locale in termini di coesione sociale, sviluppo, solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva , i partecipanti al tavolo tematico , ritengono fondamentale costruire una CASA delle Associazioni e del Volontariato.

La CASA DELLE ASSOCIAZIONI nascerà proprio per sostenere e promuovere la crescita dell’associazionismo nella città di Spoleto e per aiutare tutte le associazioni a svolgere al meglio la propria azione.

Lo spazio dove nascerà LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, è stato individuato negli spazi dell’anfiteatro Romano, individuando le risorse finanziarie necessarie nel PNNR.

La Casa delle Associazioni – conclude la nota – sarà una struttura al servizio delle associazioni gestite insieme alle associazioni stesse, così da costituire luoghi di animazione del tessuto associativo locale e incubatori di progettualità, oltre ad essere un punto di riferimento e di informazioni per le attività delle associazioni.