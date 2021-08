Stefano Lisci lancia un appello ai candidati sindaco del centro sinistra

“superare personalismi e divisioni e trovare una sintesi che porti all’unità“

“Rivolgo un appello agli altri tre candidati a Sindaco del centro sinistra di superare personalismi e divisioni e di trovare una sintesi che porti all’unità“.

E’ il passaggio saliente del discorso del segretario del Partito Democratico di Spoleto, Stefano Lisci, pronunciato durante l’Assemblea comunale che si è aperta ieri sera (27 agosto) ed è stata aggiornata dal presidente, Marco Trippetti, a lunedì alla presenza del segretario regionale Tommaso Bori.

“L’appello – ha proseguito Lisci – nasce dalla consapevolezza che divisioni, personalismi e trasversalismi, per i quali abbiamo già pagato tre anni fa con Camilla Laureti, non aiutano la città di Spoleto a superare la pesante crisi economica e sociale che sta vivendo. I cittadini e gli elettori del centrosinistra ci chiedono di riprendere in mano le redini della città e uniti avremmo concrete possibilità di riuscirci al primo turno”.