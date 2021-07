Stefano Lisci è il candidato sindaco del Partito Democratico

Su indicazione di numerosi iscritti e della maggioranza dei membri della segreteria comunale, riunitasi ieri, è il segretario comunale Stefano Lisci che il Pd di Spoleto porterà al tavolo della coalizione quale proprio candidato.

La scelta è nata per superare le fibrillazioni venutesi a creare con le due autocandidature, quella di Giancarlo Cintioli e Danilo Chiodetti. Quest’ultimo facendo un passo indietro ha indicato nel segretario comunale la candidatura di garanzia. E’ stata espressa con forza la necessità di procedere abbandonando metodi del passato che prevalicavano il dibattito democratico all’interno del partito e quei personalismi che hanno prodotto danni gravissimi, non soltanto al partito, ma soprattutto alla città.

Lisci, eletto segretario dall’unanimità degli iscritti tre mesi fa, ha inoltre dimostrato negli anni un peso di consensi elettorali significativo e duraturo.

Il Partito Democratico di Spoleto intende aprire il dialogo con le altre forze politiche in maniera trasparente e leale proponendo un confronto inter pares.

L’obiettivo è non permettere ai partiti di destra, che stanno fallendo ovunque governano, di riprendere in mano la città. Per questo si cercherà di ampliare l’orizzonte della coalizione chiamando tutte le forze che non si riconoscono nella destra a realizzare un progetto di rilancio della città. Questo è il mandato che la segreteria ha dato a Stefano Lisci. Già nei prossimi giorni si terranno incontri con i rappresentanti della coalizione finalizzati ad offrire all’elettorato la proposta politica più consona alle loro aspettative ed esigenze.

Ogni aspetto delle decisioni da assumere sarà sottoposta al voto dell’Assemblea comunale del partito.