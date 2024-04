Stazioni del Territorio, Marchetti: “Bene il progetto pilota della stazione di Baiano che diventerà centro polifunzionale”

“Va avanti il progetto pilota di Ferrovie dello Stato e Rfi che trasformerà spazi all’interno delle stazioni ferroviarie dei territori con meno di 15mila abitanti in hub polifunzionali e di pubblica utilità. Servizi come farmacie, studi medici di medicina generale, ad esempio e grazie agli importanti accordi sottoscritti con Federfarma e Fimmg, diventeranno parte integrante della stazione di Baiano di Spoleto, in provincia di Perugia. Questo luogo deputato fino ad ora al solo transito di passeggeri vedrà cambiare il proprio volto e, entro il 2025, diventerà un vero e proprio centro di aggregazione per la cittadinanza.

Un progetto che non solo permetterà il recupero di queste strutture, ma anche il loro potenziamento: la sigla di nuove partnership, a breve, con Amazon, Sport & Salute, Croce Rossa Italiana e Associazione Nazionale Carabinieri sottolinea l’impegno che viene profuso in questa direzione. Significativa, poi, la scelta di località ubicate nell’area del cratere sismico 2009-2016, per le quali la Lega è sempre stata in prima linea nella sua azione politica. Ancora una volta, arrivano proposte e iniziative concrete. Avanti Così”.

Così il segretario della Lega in Umbria, il deputato Riccardo Augusto

Marchetti.