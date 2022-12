Stanziati fondi per la Ciclovia Spoleto-Assisi, la soddisfazione di Alleanza Civica

Il comunicato stampa



La Regione si dimostra molto attenta al territorio e agli attrattori turistici.

Con impegno e accorta pianificazione, i tasselli che compongono il quadro della rigenerazione delle nostre ciclovie stanno gradualmente andando al loro posto.

Ed è proprio grazie alla attenta programmazione dell’Assessore Paola Agabiti Urbani che dopo molti anni sono stati finalmente stanziati i fondi per il loro potenziamento.

In questi mesi, attraverso un’interlocuzione costante con l’Assessore regionale, avevamo sollevato e portato all’attenzione la problematica della riqualificazione dei nostri percorsi cicloturistici e questa ha trovato le sue prime risposte.

Infatti, per la ciclovia Spoleto-Assisi la legge di bilancio 2023-2025 ha previsto fondi pari a 400 mila euro nel 2023 e 423 mila euro nel 2024. A questi va sommato il cofinanziamento dei contributi statali. È chiaro che poi andranno cercate anche le risorse per la manutenzione ordinaria della ciclovia e, trovate le risorse, dovrà essere individuato il soggetto attuatore, ma intanto, questi fondi inseriti nella prossima legge di bilancio rappresentano indubbiamente un importante passo, un primo tassello, la prima volta dalla costruzione del tracciato.

Oltre alla Spoleto-Assisi c’è la ciclovia della Spoleto-Norcia, per il cui completamento la Regione sta seguendo lo stesso approccio e dimostrando la medesima capacità e visione pragmatica. Anche in merito alla Spoleto-Norcia, infatti, apprendiamo con soddisfazione che proprio la Regione sarà il soggetto attuatore di altri 1,5 milioni di euro destinati al recupero dei caselli del vecchio tracciato ferroviario, da riconvertire in strutture ricettive, punti ristoro e attività produttive.

Un altro prezioso tassello che si aggiunge, affinché Spoleto possa diventare quell’”hub” attrattivo del turismo outdoor in grado di incrementare una fruttuosa sinergia, anche in chiave turistica, con la valle Spoletana e la Valnerina. Sullo sfondo c’è il cosiddetto “quadriciclo”, l’approdo al mare, da una parte Foligno- Civitanova di cui si parla in questo giorni anche sulla stampa, e dall’altra Spoleto-Norcia-San Benedetto del Tronto e Orte-Terni- Norcia-San Benedetto del Tronto.

Come Alleanza Civica-Civitas, esprimiamo piena soddisfazione per questi importanti risultati, che di fatto rispondono a questioni che attendevano una soluzione da almeno un decennio.