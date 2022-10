Stagione teatrale 2022-2023: al via a novembre la campagna abbonamenti

Si inizia con la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione

Al via la campagna abbonamenti per la Stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Stabile dell’Umbria. Il programma prevede otto spettacoli di teatro e danza da novembre a marzo, con cinque esclusive regionali, un’anteprima nazionale e una produzione dello stesso Stabile.

Si inizia innanzitutto con la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione. Da giovedì 3 a domenica 6 novembre, al botteghino del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi in piazza del Duomo (Tel. 0743 222209 – 338 8562727), sarà possibile acquistare gli abbonamenti per l’intera stagione, con prezzi che vanno dai 104 euro per il posto palco (platea centrale o I ordine centrale) agli 88 euro per la platea laterale, I ordine laterale, II e III ordine centrale. Previsto un prezzo ridotto per chi ha meno di 28 anni o un’età superiore ai 65 (88 euro nel primo caso e 72 euro nel secondo).

Sempre per la prelazione il botteghino sarà aperto al pubblico giovedì 3 e venerdì 4 novembre dalle ore 17.30 alle 19.30, sabato 5 novembre dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 e domenica 6 novembre dalle ore 10.30 alle 13.00.

La vendita dei nuovi abbonamenti è invece in programma, sempre al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, sabato 12 e domenica 13 novembre, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 17.30 alle 19.30.

Anche quest’anno sono previsti anche gli abbonamenti ‘Scuola e Giovani’, riservati agli studenti di ogni ordine e grado e ai giovani di età inferiore ai 20 anni (è consentita la scelta di un posto fisso fino a esaurimento disponibilità) al prezzo di 28 euro per quattro spettacoli.

L’abbonamento, che potrà essere sottoscritto al botteghino del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi lunedì 14 e mercoledì 16 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, comprende gli spettacoli Otello, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria (lunedì 21 novembre ore 20.45), Fiaba-Fobia di Arianna Porcelli Safonov (venerdì 13 gennaio, ore 20.45), Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini (sabato 11 marzo, ore 20.45) e un quarto spettacolo a scelta.

A partire da giovedì 17 novembre sarà invece possibile acquistare i biglietti sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria https://bit.ly/3ggJqN6 e, il giorno dello spettacolo, sia ai botteghini del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dalle 17 per gli spettacoli delle 20.45 e dalle 15 per quelli che iniziano alle 17.

Per gli studenti universitari, dietro presentazione della tessera, è prevista l’offerta Last minute Università il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 20 con ingresso a 10 euro



“La Stagione offre allo spettatore una grande varietà di stili, di argomenti, di periodi, con autori classici come Shakespeare e Williams ed autori contemporanei come Massini o addirittura la Porcelli Safonov, molto conosciuta dai più giovani – ha dichiarato l’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti – Lo scorso anno, nonostante le molte restrizioni per l’ingresso nei teatri, a Spoleto sono stati sottoscritti 435 abbonamenti di cui 238 abbonamenti scuola, segno dell’ottimo lavoro svolto, in sinergia con il Teatro Stabile dell’Umbria, per avvicinare gli studenti e le studentesse di Spoleto, numeri che lasciano sperare in un futuro roseo per il teatro e per la crescita culturale della nostra questa splendida città”.