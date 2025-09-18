Stagione micologica 2025, sedi e orari Usl Umbria 2 per il controllo gratuito dei funghi

  • Redazione
  • Settembre 18, 2025
  • AMBIENTE E TERRITORIO
    L’Azienda Usl Umbria 2 informa la cittadinanza che fino a sabato 29 novembre sono attivi i punti di controllo di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati, nelle sedi e con gli orari di seguito descritti.

    -Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 9:00 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede del Dipartimento Prevenzione di via San Carlo a Spoleto

    Si ricorda che dal 1 settembre è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità Micologica (dalle ore 20:00 alle ore 08:00 anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Usl Umbria 2 delle sedi di Narni/Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto e Norcia.

