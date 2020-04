Stagione di Prosa di Spoleto, c’è tempo fino al 16 aprile per ottenere voucher in sostituzione degli spettacoli annullati

Ecco come fare

C’è tempo fino a giovedì 16 aprile per richiedere i vouchers in sostituzione degli spettacoli teatrali annullati per la Stagione di Prosa del TSU visto il prolungarsi dell’emergenza Coronavirus.

I vouchers potranno essere richiesti, entro e non oltre il 16 aprile, tramite mail all’indirizzo biglietteria@teatrostabile.umbria.it oppure tramite WhatsApp al numero 393/9139922 specificando: nome e cognome, titolo e data dello spettacolo annullato, foto o scansione del biglietto/i, fronte e retro, per il quale si richiede il voucher.

Coloro che non avessero modo di utilizzare le mail o WhatsApp possono telefonare per accordi al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.

I VOUCHER hanno durata di 1 ANNO dal rilascio. Quando sarà possibile riprendere le attività, gli spettatori potranno venire a ritirare i vouchers presso i botteghini dei teatri, dietro consegna del biglietto originale. Si raccomanda pertanto di conservare i biglietti perché in mancanza della consegna di questi, il voucher non potrà essere rilasciato.