Stabilimento Militare di Baiano: l’incontro tra il sindaco e il Colonnello Zampieri

Il ​​sindaco Andrea Sisti ha incontrato nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 gennaio, il Colonnello Fabio Zampieri, direttore Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.



Dopo l’avvicendamento dello scorso ottobre con il Colonnello Mirco Scovaventi alla guida dell’unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, quella di ieri è stata la prima occasione per avviare un confronto sulle necessità dello Stabilimento e lo sviluppo delle attività.





“Il valore dello Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto è legato all’importanza della sua storia lavorativa e occupazionale – sono state le parole del sindaco Sisti nel corso dell’incontro che si è svolto a Palazzo comunale – Quella con il Colonnello Zampieri è stata un’interlocuzione molto cordiale e utile, oltreché doverosa, perché come amministrazione comunale riteniamo indispensabile collaborare, confrontarsi e programmare, fin dove possibile e nel rispetto dei ruoli, affinché realtà importanti come lo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto continuino ad essere riferimenti stabili per la città ed il territorio”.