Ssd Bacigalupo, al via il settore giovanile in collaborazione con la Pol.Pen. Spoleto

Il 22 agosto al “Petruccioli” di Morgnano open day con gli istruttori dell’Ac Perugia Football Academy

(DMN) Spoleto – scalda i motori per il grande ritorno la S.s.d. Bacigalupo, storica società di Morgnano di Spoleto, che da questa stagione , come annunciato nei giorni scorsi, proporrà le attività di settore giovanile, dedicandole alla memoria del compianto presidente Gianfranco Scardabozzi.

Dopo l’affiliazione all’Ac Perugia Football Academy, si aggiunge la preziosa collaborazione con l’Asd Pol.Pen. Spoleto presieduta da Angela Carmeli, che al terzo anno di attività, dopo aver già creato una prima squadra che si é ben distinta nel campionato di Seconda Categoria, una formazione Juniores e una ottima squadra di Calcio a 5 inizierà un nuovo percorso dedicato ai più giovani aspiranti calciatori.

L’appuntamento per conoscere il nuovo settore giovanile targato Bacigalupo, Perugia e Polizia Penitenziaria é fissato per sabato 22 agosto, a partire dalle 17.30 presso l’impianto sportivo “don Andrea Petruccioli”, per tutti la “Bombonera” di Morgnano di Spoleto.