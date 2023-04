Sportello del Cittadino: trasferimento in vista o esborso pubblico?

Fratelli d’Italia con Cretoni interpellano il sindaco Sisti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Lo Sportello del Cittadino, che ogni giorno riceve i Cittadini erogando loro i servizi fondamentali, è certamente luogo di riferimento per la Comunità di Spoleto.

Negli ultimi anni ha avuto alcuni spostamenti, dettati dalle diverse visioni di “Città” delle amministrazioni susseguitesi.

Precedentemente sito nel centro storico di Spoleto, esattamente a Palazzo Leonetti Luparini, di fronte al Municipio stesso, a fine novembre 2018 venne riportato nella sua sede originaria di Via Antonio Busetti, di proprietà della Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio, con l’utilizzo dei locali posti al piano terra, per una superficie di 495 metri quadrati, in comodato d’uso gratuito.

Tale contratto di comodato d’uso, stipulato con apposita scrittura privata non autentica con durata di cinque anni, scade il prossimo settembre 2023.

È evidente che la collocazione del Centro Servizi al Cittadino nel sito di Via Busetti è funzionale e di facile raggiungimento per tutti gli Spoletini e anche di maggiore praticità, avendo, quello spazio, un ampio e comodo parcheggio, e a costo zero.

Quel sito è luogo laddove si era pensato di trasferire anche la sede della Polizia Municipale, individuando finalmente uffici adeguati a coloro che quotidianamente garantiscono la sicurezza alla nostra Comunità, creando così un Centro Servizi funzionale, efficace ed efficiente.

Il vigente piano di liquidazione delle Comunità Montane stima l’intero complesso di Via Busetti in euro 2.750.000,00 e non consente di rinnovare tale contratto di comodato d’uso gratuito, in quanto rende il patrimonio indisponibile per la liquidazione dell’ente, depauperando negli anni il valore delle proprietà immobiliari.

A fronte di tutto questo e della necessità impellente di operare una scelta, Fratelli d’Italia, nella persona del suo consigliere Alessandro Cretoni, che nella precedente amministrazione aveva gestito tutti i processi atti a ricollocare lo Sportello del Cittadino nel sito iniziale, ha deciso di interpellare il Sindaco Sisti, per sapere quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale al fine di evitare un nuovo trasferimento dello Sportello del Cittadino e ulteriori uscite di denaro pubblico dalle casse comunali, oltre che capire quali siano le azioni pensate da Via del Municipio per acquisire l’intero complesso di Via Busetti 29, ritenendo tali locali funzionali anche per trasferire altri servizi oltre gli uffici della Polizia Municipale.

Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Spoleto