Sportello del Cittadino: le info utili per accedere al servizio

Nuove disposizioni

Al fine di razionalizzare gli ingressi allo Sportello del Cittadino, in relazione all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, a partire da lunedì 3 agosto è possibile accedere agli uffici attraverso due modalità:

1. su appuntamento da richiedere telefonicamente ai numeri 0743.218197 – 194 o mediante email all’indirizzo sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it;

2. recarsi direttamente allo Sportello del Cittadino (via A. Busetti) e attendere il proprio turno di ingresso.



Le persone che hanno preso un appuntamento hanno la precedenza in entrata.



Per accelerare i tempi di erogazione dei servizi si invitano i cittadini a presentare le richieste mediante une delle seguenti modalità:

· email all’indirizzo: sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it

· PEC all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it



L’accesso allo Sportello è possibile nei seguenti giorni e orari:

· dal lunedì al venerdì | Dalle ore 8.30 alle 13.30;

· il lunedì e il giovedì | Dalle ore 15.00 alle 17.30.

Si ricorda inoltre di rispettare le seguenti norme anti Covid-19:

· l’accesso è consentito una persona alla volta e nella sala di accoglienza possono attendere fino ad un massimo di 5/6 persone;

· è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva;

· è obbligatorio lavarsi le mani con il gel disinfettante posto all’ingresso dello sportello;

· è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

· sono vietati gli assembramenti.