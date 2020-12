Sportello del Cittadino: dal 9 dicembre accesso previsto solo per pratiche urgenti e indifferibili

Tutte le richieste dovranno pervenire tramite email

Per razionalizzare le presenze allo Sportello del Cittadino di via Busetti, soprattutto in relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria, da mercoledì 9 dicembre tutte le richieste dovranno pervenire tramite email all’indirizzo sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it o PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

L’accesso allo Sportello del Cittadino è previsto solo per pratiche urgenti e indifferibili, ossia che non è possibile espletare tramite email o pec.

L’appuntamento può essere chiesto chiamando i numeri 0743.218197 e 218240 o scrivendo all’email sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre il pomeriggio lo Sportello sarà aperto il lunedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

L’organizzazione dello Sportello del Cittadino sarà in vigore da mercoledì 9 dicembre e fino al termine dell’emergenza sanitaria.