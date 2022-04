Sportello del Cittadino, al via la procedura per la prenotazione e la gestione online degli appuntamenti

L’assessore Pesci: “La cittadinanza digitale è un concetto molto complesso e in continua evoluzione”

Lo Sportello del Cittadino ha attivato una procedura per la prenotazione e la gestione online degli appuntamenti. Questo nell’ottica della progressiva transizione al Digitale della Pubblica Amministrazione che ha portato anche il Comune di Spoleto a riconsiderare e ridefinire procedure e attività in chiave digitale e a dotarsi di strumenti per fornire ai cittadini facile accesso ai servizi cui sono interessati.

Attraverso una pagina dedicata nell’homepage del sito istituzionale dell’Ente il cittadino accede al sistema, tramite SPID o CNS/CIE, effettuando una prenotazione in base ai giorni e un orario predefiniti ed inserendo le informazioni attinenti il tipo di appuntamento scelto.

Per poter prenotare un appuntamento, occorre semplicemente accedere alla pagina https://bit.ly/3LMPYxk.

Si ricorda inoltre che dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare gratuitamente una serie di certificati anagrafici e di stato civile con il servizio online di certificazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, accedendo alla pagina https://bit.ly/3uUsY97.

“La cittadinanza digitale è un concetto molto complesso e in continua evoluzione” – ha dichiarato Letizia Pesci, Assessore alla Transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista – “Essere cittadini digitali significa saper utilizzare le tecnologie ed essere in grado di interagire con esse in modo competente e positivo. Questo si traduce in una partecipazione attiva, continuativa e responsabile alla vita della comunità a tutti i livelli e come Amministrazione abbiamo il dovere di facilitare questo processo anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso ai servizi e di sostenere il cittadino semplificando i procedimenti in termini di efficienza o celerità”.