Sportcity Day: a Spoleto il 22 settembre a piazza d’Armi

Il vociare festoso e l’energia del popolo del benessere psicofisico e della pratica sportiva, torneranno a riempire domenica 22 settembre 2024, dall’alba al tramonto, le strade, le piazze, i parchi le strutture sportive urbane di tutta Italia per la più grande festa del movimento d’Europa.

Quest’anno ci sarà anche Spoleto tra le 163 città che hanno aderito alla quarta edizione dello Sportcity Day, l’evento clou promosso da Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Associazioni sportive e nuovi stakeholders.

Venti le associazioni della città che stanno collaborando con il Comune di Spoleto all’organizzazione della giornata: Spoleto Social Sport, Il Sorriso di Teo, Club Tennis 2 Valli, Club Alpino Italiano Spoleto, Baila Spoleto, La Fenice, Blubasket, Giromondo, Volley Spoleto, Nuova Pallavolo, Gravity Team, 2S atletica, MTB Spoleto, Atomika Basket, Fight Club Spoleto, Arcieri del Bosco Sacro, M8 Junior, Ducato Spoleto, Peter Pan e la Cooperativa Sociale Il Cerchio.

L’appuntamento con Sportcity Day, in programma domenica 22 settembre, si terrà a piazza d’Armi al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e alla pista d’atletica dalle ore 9.00 alle 18.30. Tante le attività sportive dedicate ai bambini e alle bambine dai 3 anni di età e ai ragazzi e alle ragazze: volley e minivolley, basket e minibasket, karate, danza, mountain-bike, calcio A5, tiro con l’arco, atletica leggera, bocce, arrampicata.

Una giornata all’insegna dello sport e del benessere psicofisico, ma anche dello sport inclusivo, grazie alle diverse attività motorie proposte dalla Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con l’associazione Peter Pan e Spoleto Social Sport.

Quest’anno le 163 città aderenti lanceranno ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psicofisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute. Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere. ​