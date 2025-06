Sportcity Day, a settembre a Spoleto anche i rappresentanti della città gemellata di Schwetzingen

Anche quest’anno il Comune di Spoleto aderisce allo Sportcity Day 2025, l’evento organizzato dalla Fondazione Sportcity per incentivare il benessere dei cittadini, stimolando la felicità e la cultura del movimento.

Lo Sportcity Day quest’anno si svolgerà il 21 settembre, con anteprima solo dimostrativa di calcio integrato e basket al Palarota nel pomeriggio di sabato 20, e si concretizzerà nell’organizzazione di diverse attività di promozione della pratica sportiva, del movimento e di sani stili di vita grazie alla collaborazione di associazioni sportive locali e il contributo della Fondazione Carispo.

Una delle novità di questa edizione 2025 è la partecipazione delle associazioni sportive e dei rappresentanti della città gemellata di Schwetzingen (Germania), che proporranno alcune attività a carattere non competitivo, già realizzate a Schwetzingen nell’ambito del progetto “Open Sporty Sunday”, finalizzato a promuovere l’integrazione sociale e sportiva dei bambini, con e senza disabilità.

Il programma, in fase di definizione, vedrà l’organizzazione di attività aperte a tutti al Palatenda, nella palestra dell’Istituto Tecnico Industriale in via Visso e nell’impianto polivalente in via Pasquale Laureti.

“Dopo il successo della scorsa edizione abbiamo deciso di aderire nuovamente a questa iniziativa – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – perché crediamo fermamente che promuovere la pratica sportiva e sani stili di vita sia fondamentale non solo per il benessere fisico, ma anche per quello mentale e sociale delle persone e che sia un investimento per il futuro di tutta la comunità. Un’attenzione particolare l’abbiamo voluta riservare agli sport inclusivi ed integrati, perché riteniamo che sensibilizzare su queste tematiche aiuti a costruire legami più forti e una maggiore comprensione reciproca”.